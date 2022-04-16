У суботу погодили 9 гумкоридорів. Автобуси з Маріуполя не поїдуть через негоду
16 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів, але через негоду автобуси для евакуації не можуть виїхати з Маріуполя.
Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram
Деталі: З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.
Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
Рубіжне – Бахмут.
Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
Источник: pravda.com.ua