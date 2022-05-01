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У сусідній з Україною Курській області обвалився міст
У Курській області країни-агресора впала конструкція залізничного мосту, повідомив губернатор регіону.
Джерело: росЗМІ з посиланням на губернатора
Деталі: Повідомляється, що 1 травня об 11 годині 20 хвилин на 67-му кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір обвалився міст.
На місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП.
Залізнична гілка нібито використовувалася для пересування товарних складів.
Нагадаємо: Губернатор Курської області Росії 9 квітня заявляв про обстріл прикордонного посту в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.
Источник: pravda.com.ua