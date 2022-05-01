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У сусідній з Україною Курській області обвалився міст

У сусідній з Україною Курській області обвалився міст

У Курській області країни-агресора впала конструкція залізничного мосту, повідомив губернатор регіону.

Джерело: росЗМІ з посиланням на губернатора

Деталі: Повідомляється, що 1 травня об 11 годині 20 хвилин на 67-му кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір обвалився міст.

На місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП.

Залізнична гілка нібито використовувалася для пересування товарних складів.

Нагадаємо: Губернатор Курської області Росії 9 квітня заявляв про обстріл прикордонного посту в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.

Источник: pravda.com.ua

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