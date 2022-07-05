У Таганрозі росіяни збили власний безпілотник, який упав на приватний будинок

У росії на приватний будинок у Таганрозі Ростовської області упав безпілотник, спричинивши пожежу

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Укрінформ.

Губернатор області Василь Голубєв підтвердив, що на будинок впав саме безпілотник. За словами посадовця, ніхто не постраждав. Тип апарату, причини його падіння та приналежність установлюються, заявив він. Озброєння чи боєприпасів на БПЛА не було, додав Голубєв.

Народний депутат України Олексій Гончаренко написав у Телеграм-каналі, що рашисти збили власний літальний апарат.

«У Таганрозі рашисти збили свій же безпілотник над приватним будинком. Після цього почалася пожежа. Друга армія світу вже сама з собою воює», - зазначив він.

Источник: ukrinform.ua

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