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У Тбілісі в епіцентрі масових протестів влада встановлює "йолку"

У Тбілісі в епіцентрі масових протестів влада встановлює йолку

Поки незрозуміло, як акції протесту поєднуватимуться з новорічним куточком біля будівлі парламенту.

Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята. У компанії "ТбілСервіс груп", яка приступила до встановлення ялинки, заявили, що "у кожній цивілізованій країні встановлюють і стоїть новорічна ялинка".

Нагадаємо, під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.

Недоспоруджений каркас ялинки простояв до серпня 2014 року та став символом протестів. Ялинку назвали "йолка" через обмовку тогочасного президента Віктора Януковича

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/54259

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