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У Тернополі виникла ситуація з меморіалізацією загиблих військових

У Тернополі виникла ситуація з меморіалізацією загиблих військових

Йдеться про Пантеон Героїв на Микулинецькому кладовищі.

Журналістка Дарка Гірна повідомила, що одна з родин вирішила встановити своєму загиблому сину бронзовий памʼятник в повний зріст з автоматом у самому меморіалі. Попередньо, пам'ятники мали б бути у вигляді козацьких хрестів з пісковика.

Зокрема, родині запропонували перепоховати сина в сектор поруч, аби не руйнувати єдине архітектурне рішення. Проте вони відмовилися та подали п'ять позовів щодо цієї справи. У результаті апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення в інтересах цієї родини.

«Тобто присудили скасувати п.17 положення про пантеон героїв Тернополя. Філігранно послати 240 родин, частина яких їздить по судах понад рік, тратить час і нерви, аби зберегти Пантеон Героїв. На користь одного поховання», – прокоментувала ситуацію журналістка.

Загалом питання меморіалізації стає все більш актуальним та потребує залучення і суспільства, і влади.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/50589

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