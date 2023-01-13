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У т.о. Мелітополі кількість росіян вже перевищила кількість місцевих жителів

У т.о. Мелітополі кількість іноземних «туристів» - росіян, бурят, осетинів, кадирівців - вже перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації.

«Іноземці» настільки хочуть здаватися «своїми», що навіть використовують українську символіку:

- почепили на КамАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в сторону Василівки,

- селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації,

- перевдягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях,

- пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами,

- перевозять військових у шкільних автобусах з надписом «діти».

Іван Федоров, міський голова Мелітополя

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/95610

Новости портала «Весь Харьков»

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