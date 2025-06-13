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У травні в Україні загинули щонайменше 183 мирні жителі, ще 836 дістали поранення, – ООН

У травні в Україні загинули щонайменше 183 мирні жителі, ще 836 дістали поранення, – ООН

У травні внаслідок атак рф в Україні загинули щонайменше 183 мирні жителі, ще 836 дістали поранення. Основну загрозу становили далекобійні ракети й дрони-камікадзе

Про це йдеться у звіті ООН.

У прифронтових районах більшість жертв спричинили дрони ближнього радіуса дії з високоточною навігацією. 97% усіх втрат сталися на підконтрольних Україні територіях.

Кількість загиблих серед цивільного населення в травні залишалася високою після різкого зростання у квітні. За словами очільниці місії ООН Даніель Белл, 2025 рік став значно більш руйнівним для мирного населення, ніж 2024-й. Інтенсивні удари з повітря і часті атаки дронів уздовж лінії фронту створюють серйозну загрозу для цивільних.

З початку червня обстріли з використанням зброї дальнього радіуса дії ще більше посилились. За інформацією української влади, з 6 червня російські війська випустили понад 1500 таких боєприпасів. Унаслідок прильотів або падіння уламків після перехоплень загинули щонайменше 19 мирних жителів, ще 205 були поранені. Найбільше постраждали Харків, Київ, Одеса та інші міста далеко від лінії фронту.

"Багатогодинні нічні атаки із застосуванням сотень боєприпасів сіють страх серед сімей, які змушені проводити ночі в бомбосховищах, постійно прислухаючись до звуків дронів у небі. За таких темпів і масштабів [ескалації] подальші жертви серед цивільного населення неминучі", - сказала Белл.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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