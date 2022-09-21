У трьох районах Харкова (частково) завтра весь день не буде води

"Водопостачання частини Салтівського, Київського та Немишлянського районів буде тимчасово припинене з 9:00 до 24:00 у середу, 21 вересня", - повідомила пресслужба Харківської мерії.

Відключення пов'язано з підготовкою споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.

Води тимчасово не буде в частині трьох районів міста, обмежених:

- вул. Дружби Народів, вул. Леся Сердюка, МЖК «Інтернаціоналіст», вул. Квітучою, територіями торгових комплексів «Дафі», «Караван», вул. Яровою, вул. Лазківською, вул. Академіка Барабашова, селищем Шевченка, рікою Харків, вул. Районною, пр. Ювілейним, пров. 1-м Істомінським, вул. Артема Веделя, Салтівським шосе, вул. Туркестанською, вул. Краснодарською, пр. Тракторобудівників, Салтівським шосе, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Дружби Народів.

Повний перелік адрес доступний на сайті КП "Харківводоканал".

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/80363

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