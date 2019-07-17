У трьох районах Харківщини виявили порушення виборчого законодавства

Всього з початку передвиборчої кампанії поліцією Харківщини зареєстровано 319 повідомлень про порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України».

14 липня поліцейські Харківщини зареєстрували три повідомлення про порушення виборчого законодавства України. Так, 14 липня до Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що в місті Балаклія невідомі особи проводять передвиборчу агітацію від імені кандидата у депутати Верховної Ради України та роздають продуктові набори.

До Красноградського відділу поліції звернувся спостерігач Громадянської мережі «ОПОРА», який виявив приклеєний на стовпі електропостачання агітаційний плакат. На думку заявника, це є порушенням чинного виборчого законодавства та порушенням благоустрою міста.

Мешканець Чугуєва звернувся до територіального відділу поліції та повідомив, що під час проведення концерту побачив агітаційний плакат за кандидата в депутати Верховної Ради України, на якому відсутні вихідні дані про друк.

Всі заяви та звернення зареєстровані в Журналах єдиного обліку територіальних відділів та відділень поліції, тривають перевірки.

Нагадаємо, з початку передвиборчої кампанії поліцією Харківщини зареєстровано 319 повідомлень про порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Слідчими відкриті 35 кримінальних проваджень. З них 8 – за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача), 1 – за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму), 10 – за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму), 16 – за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, працівниками поліції складено 10 адміністративних протоколів: 1 – за ст. 178, 1 – за ст. 212-14, 8 – за ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За 124 заявами під час проведення перевірки порушень законодавства не виявлено.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»