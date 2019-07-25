У відставку відправили суддю, який закрив справу Кернеса

Суддя написав заяву про звільнення, пояснивши це "тиском" на нього

Вища рада правосуддя звільнила із займаної посади суддю Київського райсуду Полтави Андрія Антонова, який закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців.

Слід зазначити, що суддя написав заяву про звільнення, пояснивши це "тиском" на нього.

Як повідомляв 5.UA, Володимир Зеленський затвердив Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, а також утворив комісію для проведення конкурсу та затвердив її персональний склад.

Глава держави також доручив Комісії забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України, а Міністерству закордонних справ – забезпечити проведення тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи та внести в установленому порядку до РЄ за результатами проведення конкурсу списку кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Источник: 5.ua

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