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У Вікіпедії знайшли редакторів, які працюють на російську пропаганду

У Вікіпедії знайшли редакторів, які працюють на російську пропаганду

Дослідники виявили у Вікіпедії мережу тіньових редакторів, які поширюють російську пропаганду.

Про це пише Gizmodo.

Дослідники двох британських аналітичних центрів — Інституту стратегічного діалогу (ISD) і Центру аналізу соціальних медіа (CASM) — 17 жовтня оприлюднили звіт про оцінку сучасних методів пошуку дезінформації у Вікіпедії. Він вказує на «підозрілі правки», зроблені з метою вплинути на суспільну думку про війну росії в Україні.

Експерти проаналізували діяльність 86 редакторів, яких раніше забанили через різні порушення етичного кодексу Вікіпедії, і виявили, що ці люди постійно додавали в публікації посилання на російські державні ЗМІ.

Довести звʼязок між забаненими редакторами та зʼясувати, хто насправді керує обліковими записами, виявилося дуже складно. Також немає доказів причетності до цього російського уряду.

У Вікіпедії є кілька гучних випадків, які свідчать про участь іноземних урядів. Один із таких інцидентів стався минулого року, коли кілька китайських адміністраторів отримали бан за те, що спотворили «контент у бік жорсткої китайської націоналістичної точки зору».

Джерело: babel.ua

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