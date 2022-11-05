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У владивостоку влада готується до масових акцій непокори у зв’язку з протидією місцевого населення заходам мобілізації

У владивостоку влада готується до масових акцій непокори у зв’язку з протидією місцевого населення заходам мобілізації

Місцева влада владивостока приморського краю рф готується до можливих акцій масової непокори. Ці побоювання пов’язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території краю. Наразі місцева поліція та спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори та посилення поліцейського режиму в регіоні. Передбачена перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів. Передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході.

Наразі переважна частина місцевого населення не підтримує проведення так званої «спеціальної військової операції» та мобілізаційних заходів на території краю. Причинами такої є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами зс рф в ході бойових дій.

Джерело: gur.gov.ua

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