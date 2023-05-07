У Вовчанську внаслідок обстрілу знищено літак-пам’ятник

У ніч з 5 на 6 травня російські військові обстріляли місто Вовчанськ в Харківській області.

Внаслідок обстрілу зруйновано пам’ятник. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також, окупанти обстріляли місто й 5 травня. Попередньо, з артилерії та мінометів. Є пошкодження приватних будинків та дороги.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/57776

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