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У Вовчанську внаслідок обстрілу знищено літак-пам’ятник
У ніч з 5 на 6 травня російські військові обстріляли місто Вовчанськ в Харківській області.
Внаслідок обстрілу зруйновано пам’ятник. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Також, окупанти обстріляли місто й 5 травня. Попередньо, з артилерії та мінометів. Є пошкодження приватних будинків та дороги.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/57776