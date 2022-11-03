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У ВРП нагадали, як повідомити про зникнення або незаконне позбавлення волі в окупації

У ВРП нагадали, як повідомити про зникнення або незаконне позбавлення волі в окупації

У Вищій раді правосуддя роз’яснили особам, чиї рідні або знайомі незаконно позбавлені волі представниками окупаційних адміністрацій або утримуються в полоні країни-агресора, порядок повідомлення про обставини зникнення або незаконного позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті відомства. https://www.hcj.gov.ua/news/vazhlyvo-znaty-poryadok-povidomlennya-pro-obstavyny-znyknennya-abo-nezakonnogo-pozbavlennya

Зокрема зазначається, що в разі затримання особи, позбавлення її волі силовими структурами окупаційних адміністрацій або військовими рф на тимчасово окупованих територіях України, слід звернутися в Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, при Службі безпеки України, з метою фіксації факту та вжиття необхідних заходів щодо їх звільнення.

У ВРП наголошують, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади.

Також повідомляється, що СБУ застерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть телефонувати та пропонувати «допомогу» у нібито визволенні родичів з полону https://www.ukrinform.ua/tag-poloneni. Не слід надавати інформацію про полонених і власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам, оскільки це може зашкодити близьким у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення.

Повідомлення про обставини зникнення/незаконного позбавлення волі/полону здійснюється шляхом заповнення гугл-форми за посиланням. https://forms.gle/kdgZVEkGtRE31hr79

Зазначається, що заповнення форми здійснюється лише один раз, як первинне звернення.

Тим громадянам, які звернулися до Об’єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно – надана інформація наявна та вже опрацьована.

В разі необхідності доповнення, корегування раніше наданої інформації рекомендують звертатись через месенджери Viber, WhatsApp, Telegram на номери телефонів (067) 650-83-32, (098) 087-36-01, підписуючи, кого вона стосується та ким надається.

Як повідомлялося, раніше пресслужба Офісу Генерального прокурора поінформувала, що в Україні наразі вважаються безвісти зниклими з початку повномасштабної війни із рф 248 дітей, 7049 – знайдені.

Джерело: ukrinform.ua

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