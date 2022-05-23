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У YouTube кажуть, що видалили понад 9000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні

У YouTube кажуть, що видалили понад 9000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні

YouTube видалив понад 70 000 відеороликів та 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що контент видаляли за порушення правил платформи. Йдеться зокрема про відео, у яких війну в Україні називали «визвольною місією».

Зазначається, що попри жорстку цензуру в росії YouTube там не заборонили і він працює всупереч тому, що правила платформи забороняють заперечувати вторгнення або применшувати його значущість.

З початку повномасштабного вторгнення у лютому YouTube заблокував низку каналів, зокрема канал кремлівського пропагандиста володимира соловйова. Канали, пов'язані з міністерствами оборони та закордонних справ росії, також позбавили можливості завантажувати відео за опис війни як «визвольної місії».

Директор із продукту YouTube Ніл Мохан сказав в інтерв'ю The Guardian: «У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Хук (масове вбивство у школі США — ред.). І, звичайно ж, те, що відбувається в Україні — це велика насильницька подія. І тому ми використовували цю політику, щоб почати безпрецедентні дії».

Мохан додав, що найголовніший обов’язок платформи — зробити так, щоб люди, які шукають інформацію про війну в Україні, могли отримати точні, якісні та правдиві дані.

У YouTube не уточнили, які саме канали з російською пропагандою видалили, але зазначили, що більшість із них поширювали саме кремлівські наративи.

The Guardian пише, що YouTube у росії дивляться приблизно 90 мільйонів користувачів, він є найпопулярнішою платформою для перегляду відео в цій країні.

Источник: hromadske.ua

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