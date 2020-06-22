У Західній Німеччині з’явився перший пам’ятник Леніну

У Західній Німеччині з'явився перший пам’ятник Володимиру Леніну.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У місті Гельзенкірехен, центрі Рурської області у землі Північний Рейн-Вестфалія, 20 червня відкрили пам’ятник комуністичному лідеру Володимиру Леніну.

Встановлення пам’ятника ініціювала Марксистсько-ленінська партія Німеччини (МЛПН). За їхніми словами, це перший постамент Леніну у Західній Німеччині. Сам пам’ятник виготовили ще у 1957 році в колишній Чехословаччині.

На думку голови МЛПН Ґабі Фехтнер, Ленін був "мислителем всесвітньоісторичної ваги, що випередив свій час, раннім борцем за свободу та демократію". При цьому, додала вона, "час монументів расистам, антисемітам, фашистам, антикомуністам та іншим реліктам минулого точно минув".

З появою пам’ятника згодні не всі. На початку березня представники провідних партій у місцевій раді Західного Гельзенкірхена ухвалили резолюцію, в якій завили, що радянський лідер уособлює собою "насильство, репресії, тероризм та жахливі людські страждання". Але суд у Мюнстері відхилив подання ради, яким намагалися заблокувати встановлення пам’ятника.

МЛПН має у Німеччині незначну підтримку. На виборах до Бундестагу її члени отримували не більше 0,1% голосів.

Источник: eurointegration.com.ua

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