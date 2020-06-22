Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 52

У Західній Німеччині з’явився перший пам’ятник Леніну

У Західній Німеччині з’явився перший пам’ятник Леніну

У Західній Німеччині з'явився перший пам’ятник Володимиру Леніну.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У місті Гельзенкірехен, центрі Рурської області у землі Північний Рейн-Вестфалія, 20 червня відкрили пам’ятник комуністичному лідеру Володимиру Леніну.

Встановлення пам’ятника ініціювала Марксистсько-ленінська партія Німеччини (МЛПН). За їхніми словами, це перший постамент Леніну у Західній Німеччині. Сам пам’ятник виготовили ще у 1957 році в колишній Чехословаччині.

На думку голови МЛПН Ґабі Фехтнер, Ленін був "мислителем всесвітньоісторичної ваги, що випередив свій час, раннім борцем за свободу та демократію". При цьому, додала вона, "час монументів расистам, антисемітам, фашистам, антикомуністам та іншим реліктам минулого точно минув".

З появою пам’ятника згодні не всі. На початку березня представники провідних партій у місцевій раді Західного Гельзенкірхена ухвалили резолюцію, в якій завили, що радянський лідер уособлює собою "насильство, репресії, тероризм та жахливі людські страждання". Але суд у Мюнстері відхилив подання ради, яким намагалися заблокувати встановлення пам’ятника.

МЛПН має у Німеччині незначну підтримку. На виборах до Бундестагу її члени отримували не більше 0,1% голосів.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Bild: Убийство в Берлине заказал Путин
21.06.2020 08:01    592
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Русский шпионаж угрожает Германии
20.06.2020 07:56    156
Прокуратура Германии обвинила россиянина в убийстве по заказу Кремля
19.06.2020 07:36    167
Немцы позаботились о харьковских стариках
18.06.2020 08:05    702
СБУ викрила угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ
18.06.2020 07:56    139
Путин отказался выходить из бункера
17.06.2020 09:10    537
СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, якою керували з РФ
17.06.2020 07:00    148
В России начинают отменять «парады Победы»: уже «сдались» три региона
16.06.2020 07:38    347
Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС
15.06.2020 07:36    152
Пентагон ошеломлён: Приказ Трампа о выводе войск из Германии - это приглашение России на вторжение
14.06.2020 09:34    280
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 