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У Запорізькій області окупанти перестріляли один одного: загинули чотири загарбника

У Запорізькій області окупанти перестріляли один одного: загинули чотири загарбника

У Запорізькій області у тимчасово окупованому Токмаку російським окупанти вчинил перестрілку один з одним.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрації.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок перестрілки загинули чотири окупанти. Близько десяти російських загарбників отримали поранення.

«Поблизу населеного пункту Токмак, тимчасово окупованого ворогом, стався словесний конфлікт між військовослужбовцями росії, який переріс у збройну сутичку, в результаті якої загинули четверо і отримали поранення близько десяти окупантів», – йдеться в повідомленні.

Источник: sprotyv.info

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