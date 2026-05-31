Сегодня 09:00
У Запорізькій області загинув стрілець-вогнеметник із Харківщини

Житель Харківщини Олексій Ковальов, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, загинув 25 травня на Запорізькому напрямку. Захиснику було 32 роки.

Про це повідомили у Зміївській міській раді.

Олексій Ковальов народився у селі Бірочок-2 у багатодітній родині, де зростав разом із братом та трьома сестрами. Навчався у школі в селі Велетень, а згодом закінчив Харківський машинобудівний коледж. Працював механізатором і трактористом. У 2019 році створив сім’ю та проживав із дружиною в селі Тимченки, де в подружжя народився син.

У лютому 2022 року Олексій Ковальов став на захист України. Брав участь у бойових діях на різних напрямках фронту та був нагороджений медаллю «За військову службу Україні» і почесною відзнакою «За звільнення Харкова».

Після поранень і контузій у 2025 році військового списали за станом здоров’я. Однак уже у 2026 році він повернувся до лав Збройних сил України.

Солдат, старший стрілець-вогнеметник мотопіхотного батальйону Олексій Ковальов загинув 25 травня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Павлівка Васильківського району Запорізької області.

