У Зеленского сообщили, что будет с Золотым и Петровским после отхода ВСУ

В штабе Операции объединенных сил отмечают, что процесс разведения войск в Золотом продлится месяц. За это время стороны должны отойти от нынешних позиций на километр, заявили в штабе операции. Но отведение не стало гарантией прекращения обстрелов. Как сообщала группа «ИС», вчера российские оккупанты обстреляли жилые дома в Золотом-4.

В президентской партии «Слуга народа» заверяют, что после отвода войск в населенных пунктах (Золотом, Петровском) останутся Национальная гвардия, сотрудники Национальной полиции и социальные службы. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко, передает УНН.

«Ни в коем случае эта зона не остается запущенной, так называемая серая зона. Она и не серая — это наша территория, и там работает Национальная гвардия, Национальная полиция, социальные службы, и забота о жителях остается», — отметил Корниенко.

При этом он добавил, что до выборов на Донбассе еще остается «долгий путь», теперь же следует ожидать переговоров в «нормандском формате».

Ранее группа «ИС» сообщала, что вчера представители СММ ОБСЕ во время мониторинга в районе Петровского, Донецкой области, заметили нарушение режима тишины в нескольких километрах от участка разведения сил. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ.

Источник: sprotyv.info

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