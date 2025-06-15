У Золочеві перепоховали воїна, який загинув під Ольхівкою
У селищі Золочів Харківської області перепоховали старшого солдата Олександра Українця, який загинув у листопаді 2023 року під час боїв на Харківщині. Орден «За мужність» III ступеня (посмертно) отримала родина захисника.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Олександр Українець вважався зниклим безвісти з 16 листопада 2023 року. Пізніше його могилу виявили на Алеї Слави в Харкові, а після ексгумації підтвердили особу. Він загинув біля населеного пункту Ольхівка на Харківщині.
Виконуючи побажання батька загиблого, який продовжує захищати Україну, останки Героя перепоховали на Алеї Слави в Золочеві.
Станом на зараз 964 жителі Золочівської громади захищають Україну. Ордени й відзнаки також вручили Віталію Задері, Віталію Ярошенку та сестрі загиблого Олександра Собини.