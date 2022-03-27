У зоні відчуження біля ЧАЕС горить понад 10 тисяч гектарів лісу, загасити їх неможливо через окупантів

У зоні відчуження в районі Чорнобильської електростанції зайнялося більш як 10 тисяч гектарів лісу, а загасити пожежу неможливо через захоплення території окупантами. Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За її словами, горіння лісу на цій території спричинить підвищення рівню радіоактивного забруднення повітря. «Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, білорусі та країнам Європи», – наголосила Денісова.

Вона додала, що через вітряну й суху погоду інтенсивність і площа пожеж може збільшитися – полум’я може сягнути масштабів, із якими було б важко впоратися навіть у мирний час. Крім того, Денісова зазначає, що вогонь може дістатися сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які розташовані на території Чорнобильської зони.

Відтак Денісова звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням відправити до України експертів та обладнання для гасіння пожежі.

«Запобігти катастрофічним наслідкам можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території. Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів задля посилення тиску на рф з метою припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки», – резюмувала Денісова.

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