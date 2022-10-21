У звільненому Лимані завершилася процедура ексгумації – вилучено 146 тіл

Правоохоронці вилучили тіла 111 цивільних, серед яких п’ятеро дітей (https://t.me/spravdi/19357), та 35 українських військових.

Станом на зараз проводиться ексгумація з одиничних стихійних поховань, повідомляють у пресслужбі поліції Донеччини.

За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті.

Джерело: https://t.me/spravdi/19499

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