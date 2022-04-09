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У звільненому селищі під Харковом знайдено братську могилу окупантів

У звільненому селищі під Харковом знайдено братську могилу окупантів

Міф про те, що руські своїх не покидають остаточно зруйновано: при зачистці селища Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 омбр виявлено братську могилу окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаймо, 30 березня воїнами 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчими загонами під Харковом були знищені дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС рф.

Захоплено їхні штаби та вся документація. Понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

Агентство Телевидения Новости

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