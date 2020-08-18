Убегал от полицейских и погиб: харьковчанин сорвался с восьмого этажа дома на Алексеевке

В одной из многоэтажек на проспекте Победы мужчина сорвался с восьмого этажа. От полученных травм 39-летний харьковчанин погиб на месте. Тело погибшего обнаружили прохожие.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Судимий за грабежі, і не без підстав підозрювався в причетності до таких же злочинів. І не до одного злочину - в Індустріальному районі зривав ланцюжки з перехожих.

По официальной информации, сотрудники уголовного розыска по поручению руководства должны были проверить причастность мужчины к очередному грабежу. Неизвестный в Индустриальном районе срывал драгоценности из прохожих.

Полицейские сначала ждали на лестнице в подъезде, а когда сожительница выходила в магазин - попросили проверить помещение, где мог находиться подозреваемый. Женщина впустила полицейских в квартиру, однако погибшего там уже не было.

Мужчина хотел скрыться от правоохранителей, спустился с балкона на железный навес, но тот не выдержал, и харьковчанин полетел вниз.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

У квартирі крім співмешканки перебувала її дочка і син, теж підтверджують, що мати запустила співробітників поліції в приміщення. І в подальшому працівники поліції покинули квартиру.

Сейчас полиция устанавливает все детали несчастного случая и проводит проверку квартиры, где находился подозреваемый.





Агентство Телевидения Новости