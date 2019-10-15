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Убийство харьковчанки в Финляндии. Страшные подробности

Убийство харьковчанки в Финляндии. Страшные подробности

1 окрября в колледже городка Куопио в Финляндии была убита 23-летняя жительница Харькова Анна Ладога.

Ее убийца, студент этого же колледжа 25-летний финн Джоэл Отто Акусти Марин, нанес удар саблей по горлу девушки, а затем несколько раз пронзил бездыханное тело. Полиция обнаружила почти три десятка ран. Подробности этого убийства сообщает сайт "Обозреватель".

По информации издания Харьковчанка Анна Ладога переехала в Финляндию два года назад. До этого она училась в ХНУ им. Каразина. Ей было всего 23 года.

Финн Джоел Марин в тот день, 1 октября, пришел в помещение колледжа с саблей, которая была у него в мешке. Он купил ее в интернет-магазине за несколько дней до нападения. Очевидцы видели его в общежитии с длинной коробкой. Когда он достал оружие, никто не понял, что он хочет напасть, некоторые даже засмеялись.

По словам знакомой Анны, Джоел Марин сначала напал на учительницу и нанес ей два удара в область шеи. Они оказались не смертельными, учительница сумела убежать.

"Анна просто в тот момент оказалась рядом. Он напал на нее, ударил саблей по шее, и она упала. Тогда все бросились бежать. Одна девочка кинула в нападавшего стулом, но это ненадолго его отвлекло. Когда все выбежали из класса, он стал добивать Анну, которая лежала на полу. Он тыкал в нее саблей, нанес ей 28 порезов, два из них оказались смертельными", – говорит ее подруга.

От ударов убийцы пострадало еще несколько человек. В основном они получили порезы руках, поскольку защищались. Большинство раненых уже выписались из больницы.

Прибывшая полиция вынуждена была стрелять в нападавшего, он серьезно ранен и сейчас находится в больнице под охраной.

В первом судебном заседании он участвовал по видеотрансляции прямо из больницы. После того как позволят врачи, убийцу переведут в тюрьму.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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