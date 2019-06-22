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Убийство Тымчука: стало известно, где и когда похоронят нардепа

Убийство Тымчука: стало известно, где и когда похоронят нардепа

Народного депутата и военного журналиста Дмитрия Тымчука похоронят в субботу, 22 июня, в городе Бердичев.

Об этом пишет Информатор, со ссылкой на сообщение в соцсети.

Церемония прощания с Тымчуком пройдет в Киеве с 10:00 до 11:00 в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Украины по адресу улица Грушевского 30.

Однако похоронят его в городе Бердичев в этот же день.

Напомним, следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата Дмитрия Тымчука, тело которого с огнестрельным ранением нашли 19 июня. Однако официальную версию объявят после проведения всех следственных действий, допросов лиц, имеющих информацию о причинах смерти Тымчука и получения результатов назначенных судебных экспертиз.

По факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука в Киеве полиция открыла уголовное производство.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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