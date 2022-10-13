Это реально смех сквозь слезы. В России шок у многих людей из юридического сообщества.

Их шокировала новость, что убит первый мобилизованный российский адвокат.

7 октября под Лисичанском ЗСУ задвухсотили мобилизованного 25 сентября адвоката Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Андрей Никифоров.

Итого от мобилизации до утилизации прошло 12 дней. И это очень смешно. Ведь это все, что нужно знать о подготовке русни. Я же говорил, что это будет толпа целей. Кремль решил закидать нас пушечным мясом. Идиоты. Но вся мобилизованная русня, которая едет воевать в Украину должна знать, что её ждёт участь этого адвоката, который мог не пойти на войну, сбежать или сесть и остаться живым. Но он выбрал вариант подохнуть. И подох.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/21845

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