​Участник харьковского полумарафона потерял сознание. Об этом сообщили в одном из харьковских пабликов, разместив соотвествующее фото.

Напомним, вчера проходил харьковский полумарафон. В забегах принимали участие как новички, так и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 1 км ("Family Fan Run" - семейный забег с детьми).

Трасса традиционно проходит по пр. Науки. Финишный городок расположен в районе разворотного круга троллейбусов возле ст. м. «Научная».

Источник: sq.com.ua

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