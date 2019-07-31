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Ученые подтвердили российское происхождение радиоактивного облака над ЕС

Ученые подтвердили российское происхождение радиоактивного облака над ЕС

Ученые доказали, что источником радиоактивного загрязнения в центральной части Европе осенью 2017 года была Российская Федерация. Согласно исследованию, опубликованном в журнале Американской академии наук, утечка произошла из ядерного объекта на Южном Урале.

«Данные позволяют предположить, что утечка произошла из ядерного объекта, расположенного на Южном Урале, возможно, с ядерного комплекса «Маяк». Утечка из аварийного спутника, а также утечка на румынской территории невозможны», — выяснили эксперты.

Напомним, в октябре 2017 в центре Европы был зафиксирован высокий уровень радиации. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) заявил, что появление радиоактивного облака может свидетельствовать об аварии на одном из ядерных объектов России или Казахстана в последнюю неделю сентября.

В Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ признали, что радиоактивное загрязнение пришло из Южного Урала. Однако в декабре в материалах проверки российской межведомственной комиссии была опубликована приоритетная версия: источником радиоактивного изотопа рутения-106, следы которого были зафиксированы в РФ и ряде стран ЕС, мог стать спутник, сгоревший в атмосфере.

Источник: ua.news/

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