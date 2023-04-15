Учитель из Башкирии отомстил бывшим ученикам, которые называли его Гитлером, — нарисовал на их могилах свастики

С его слов, сделал он это из-за того, что в 2012-2013 году, когда работал учителем истории в Верхних Кигах, школьники травили его и обзывали Гитлером. Мужчина тогда был вынужден уволиться.

После окончания школы, в 2020 году, трое из обидчиков Ахметова попали в смертельное ДТП. В этом году учитель случайно увидел их могилы на кладбище и решил напомнить о старых обидах: написал на одной из плит «Лох» и оставил повсюду свастики. На него завели уголовное дело.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/54781

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