Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 45

Учитель из Башкирии отомстил бывшим ученикам, которые называли его Гитлером, — нарисовал на их могилах свастики

Учитель из Башкирии отомстил бывшим ученикам, которые называли его Гитлером, — нарисовал на их могилах свастики

С его слов, сделал он это из-за того, что в 2012-2013 году, когда работал учителем истории в Верхних Кигах, школьники травили его и обзывали Гитлером. Мужчина тогда был вынужден уволиться.

После окончания школы, в 2020 году, трое из обидчиков Ахметова попали в смертельное ДТП. В этом году учитель случайно увидел их могилы на кладбище и решил напомнить о старых обидах: написал на одной из плит «Лох» и оставил повсюду свастики. На него завели уголовное дело.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/54781

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Суд рф знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні
Сегодня 09:02    57
Apple припинила використовувати вольфрам, тантал та золото від російських підприємств – росЗМІ
Сегодня 08:50    68
Харківщина. 13 квітня
Сегодня 08:47    79
"Кто написал четыре миллиона доносов"
Сегодня 08:38    102
У росіян в черговий раз щось сталося з обличчям і я зараз розповім чому
Сегодня 08:26    129
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:10    74
Українські військові знищили 133 одиниці російських комплексів РЕБ
Сегодня 08:09    80
ISW, 14 апреля
Сегодня 08:07    85
«Не знаю, куда их девать, этих "500"-х, потому что их много» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:05    100
Корпорація "Гундяєв і Ко" має всі шанси стати конвертаційним центром. Дума благословила
Сегодня 07:43    98
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 