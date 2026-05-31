«Уцілілий» по-закарпатськи: киянин рятувався від ведмедиці на дереві під час спроби незаконно перетнути кордон (ВІДЕО)

Житель Києва, який намагався незаконно потрапити до Румунії, під час нічного переходу в гірській місцевості несподівано зустрів ведмедицю.

Чоловік самостійно спланував маршрут поза пунктами пропуску та вирушив у бік українсько-румунського кордону. Під час переходу він натрапив на дику тварину. Рятуючись від ведмедиці, киянин виліз на дерево, звідки зателефонував по допомогу.

На місце події оперативно прибули військовослужбовці відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону. На момент їхнього прибуття ведмедиці поблизу вже не було. Прикордонники допомогли чоловікові безпечно спуститися з дерева та супроводили його до прикордонного підрозділу.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України стосовно правопорушника склали адміністративний протокол за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Держприкордонслужба нагадує: спроби незаконного перетинання кордону несуть реальну загрозу життю та здоров’ю. Законний перетин державного кордону залишається єдиним безпечним способом подорожей за межі України.

Джерело: dpsu.gov.ua

