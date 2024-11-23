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Удар новою балістикою по Дніпру – черговий доказ небажання росії зупиняти війну

Удар новою балістикою по Дніпру – черговий доказ небажання росії зупиняти війну

Центр стратегічних комунікацій пояснює

21 листопада для удару по Дніпру ворог використав балістичну ракету нового типу.

▶️ Цей удар є черговим актом ядерного шантажу з боку москви, адже ракета такого типу може бути носієм зброї масового знищення.

▶️ Застосування цієї балістичної ракети – це другий крок ескалації з боку москви за рік (після залучення військ КНДР до війни проти України).

▶️ Удар 21 листопада підтвердив, що москва не зацікавлена у відновленні справедливого миру, а натомість прагне подальшої ескалації і розширення війни.

▶️ Київ закликає міжнародну спільноту, насамперед країни ядерного клубу, застерегти москву від погроз ядерною зброєю.

Джерело: https://t.me/spravdi/43105

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