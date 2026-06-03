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Удар по фермі на Харківщині: загинули двоє працівників, серед поранених підліток

Удар по фермі на Харківщині: загинули двоє працівників, серед поранених підліток

3 червня російські війська атакували фермерське господарство в Харківському районі. Унаслідок удару загинули двоє працівників підприємства, ще четверо людей дістали поранення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Удару по селу Рокитне окупанти завдали близько 11:00. Внаслідок влучання на території фермерського господарства виникла пожежа.

Загинули двоє працівників ферми – чоловіки віком 29 та 63 роки.

Ще четверо людей постраждали. Серед поранених – 17-річний хлопець.

Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким було завдано удару.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнний злочин, що спричинив загибель людей.

Агентство Телевидения Новости

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