Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 99

Удар по "мозку" навігації: "Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари

Удар по мозку навігації: Флеш пояснив, чому Україна атакує Чебоксари

Українські крилаті ракети FP-5 Flamingo 10 червня уразили обʼєкт у Чебоксарах. Повітряні цілі подолали близько 900 кілометрів від лінії фронту, щоб досягти пункту призначення.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів, чому били саме по Чебоксарах.

Що каже про атаку "Флеш"?

Українські удари по глибинних об’єктах російського оборонно-промислового комплексу мають на меті зниження технологічних можливостей армії росії. Одним із таких об’єктів є підприємство ВНИИР "Прогрес" у Чебоксарах.

За словами "Флеша", цей завод спеціалізується на виробництві систем супутникової навігації та антенних рішень, які використовуються у високоточній зброї росії. Йдеться про компоненти, без яких суттєво падає ефективність ударних систем.

У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію. Серед них підприємство ВНИИР "Прогрес" у Чебоксарах. Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та реактивні дрони, можуть втрачати точність "Іскандери" і погано орієнтуються "Орлани". Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена "Комета", яку випускає цей завод, – заявив він.

За його словами, це підприємство не просто виробляє військову продукцію для сегмента оборони, а воно створює засоби "для вбивств і терору."

Подібні об'єкти є вузловими елементами російської військової логістики високоточної зброї. Вони забезпечують роботу систем наведення, які дозволяють ракетам і дронам долати великі відстані та уражати цілі.

Навіть часткове порушення виробництва таких компонентів може впливати на точність і ефективність ударних засобів росії.

Що ще відомо про атаку по заводу у Чебоксарах?

Українські Сили оборони завдали серії ударів по глибинних об’єктах на території росії, уразивши підприємства військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу.

За даними української влади, однією з цілей став завод у місті Чебоксари в республіці Чувашія, розташований приблизно за 900 кілометрів від лінії фронту. Унаслідок удару на території зафіксовано ураження та пожежу.

Крім того, українські сили атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, який входить до числа найбільших у регіоні та забезпечує виробництво пального для російської армії. Також повідомляється про ураження нафтоперекачувальних станцій "Второво" та "Лобково" у Володимирській області, які постачали паливо до московського регіону.

У Генштабі зазначають, що всі ці удари спрямовані на ускладнення логістики російських військ і зниження можливостей забезпечення їхніх операцій. Відстань до частини уражених об’єктів перевищує 700 – 900 кілометрів від українського кордону

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупаційна адміністрація продовжує реалізовувати проєкти масштабної житлової забудови на тимчасово окупованій Херсонщині
Сегодня 09:45    38
18-річний юнак продавав військовим неіснуючі пікапи у Києві: воїнів ошукали на майже 600 тис. грн
Сегодня 09:35    60
«Ще один упійманий дрон. І ще один. І ще один»: бійці «Срібної трійки» вполювали сіткометами 500 ворожих БпЛА (ВІДЕО)
Сегодня 09:24    70
За матеріалами СБУ засуджено ексчиновника із Сумщини, який вигадав, що був у «полоні», щоб приховати зустріч з куратором від фсб
Сегодня 09:14    68
ru-пропаганда поширює чергове фейкове відео, спрямоване на дискредитацію Сил оборони України
Сегодня 08:58    79
Комітет Сенату СШA підтримав збільшення безпекової допомоги Україні до $750 млн у межах оборонного бюджету на 2027 рік
Сегодня 08:55    76
Румунія хоче, щоб українські морські дрони автоматично підривалися біля її берегів у Чорному морі
Сегодня 08:51    85
Стубб відмовився бути посередником на переговорах ЄС — росія
Сегодня 08:47    80
Харківщина 12 червня
Сегодня 08:42    75
Затяжная «СВО» превзошла Первую Мировую войну
Сегодня 08:40    84
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 