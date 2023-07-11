- "Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать", - Песков, цитата (https://tass.ru/politika/18233691) по ТАСС.

Удар в спину был сочтён дружественным похлопыванием по плечу. Никаких ответных действий предпринято не будет :)

- "В предстоящий месяц мы ждём визита уважаемого Путина. В случае реализации этого визита мы обязательно обсудим [зерновую сделку]. Украина заявляет, что готова сделать зависящее от них", - Эрдоган, цитата (https://ria.ru/20230710/sdelka-1883235053.html) по "РИА Новости".

Эрдоган зовёт Путина отметить дружественное похлопывание по плечу продлением зерновой сделки

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