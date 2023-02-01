Удари по військових об'єктах в Ірані: названо чотири варіанти реакції Тегерана

Пізно ввечері 28 січня в Ірані сталася атака дронами на кілька військових підприємств. Є три варіанти, як Тегеран може відреагувати на ці удари і четвертий – їхня комбінація.

Про це ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер розповів у ефірі Апостроф TV.

"Ніхто не взяв на себе відповідальність, тому що в гру можна грати вдвох, а можна і втрьох. Іран же не постачав дрони Російської Федерації? Ну і ударів по ньому ніхто не завдав", - зазначив він.

Водночас, за словами журналіста, Ізраїль майже ніколи не бере на себе відповідальності за такі удари.

"Є три варіанти, як Іран може відреагувати на ці удари. Варіант перший – це пряма військова конфронтація з Ізраїлем. Звинуватити в цих ударах Ізраїль і завдати ударів по його території за допомогою безпілотників або балістичних ракет. З великою ймовірністю наші ППО та ВПС ці удари відобразять, але удар у відповідь по Ірану матиме абсолютно катастрофічні наслідки для нього", - сказав Ауслендер.

Варіант другий – у рамках гібридної війни, яку Іран веде проти Ізраїлю, вони намагатимуться силами своїх проксі влаштувати теракти, організувати заворушення, напади на єврейські об'єкти, наприклад, у Південній Америці – такі історії теж уже бували.

"Варіант третій - у стилі генерала Конашенкова заявити, що нічого не було, всі безпілотники збиті, і спустити цю історію на гальмах. Або можливий гібрид другого та третього варіанта - я більше схиляюся до цього", - вважає журналіст.

Він додав, що якщо протягом найближчих місяців-півтора-два інтенсивність використання "Шахедів" проти України знизиться або взагалі припиниться, це означатиме, що Іран припинив ці поставки, і попередження дійшло до адресата.

Іран може попросити у Росії військової допомоги, але вона мало чим реально може допомогти.

"Ну, поставить йому 24 літаки Су-35, які вона обіцяла. Поставить С-300, наприклад. Хоча я дуже сильно в цьому сумніваюся - у них у самих ППО це суцільна дірка. Їм самим ця зброя потрібна, якщо вони з Сирії навіть вивозять ці комплекси і везуть на фронт і намагатимуться прикрити своє небо. Все це російське ППО виявилося суцільним пшиком та блефом", - констатував Ауслендер.

Джерело: apostrophe.ua

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