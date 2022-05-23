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Ударный БПЛА уничтожил российский танк в Херсонской области

Ударный БПЛА уничтожил российский танк в Херсонской области

На херсонском направлении ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины за один вылет уничтожил российский танк, а затем и грузовик оккупантов. Об этом сообщил «Телеграм-канал» «Оперативний ЗСУ», обнародовав соответствующее видео, снятое ночью.

Следует отметить, что бомбы этого беспилотника достаточно мощные, чтобы пробивать толстую броню танков – это точно не кустарный квадрокоптер с ВОГами (заряды от подствольного или станкового автоматического гранатомета).

На ролике четко видно, как БПЛА завис над танком, а затем сбросил бомбу. Сначала произошел мощной взрыв – прямое попадание. Но еще не развеялись огонь и дым после первого взрыва, как через несколько секунд рвануло еще мощнее – взорвался боекомплект. В том числе из дула танка вырвался огненный шлейф.

Затем оператор БПЛА повел свою «игрушку» куда-то влево, где нашел грузовик противника и также взорвал его.

Обычно такие ролики монтируются – вырезаются скучные моменты. Но здесь, кажется, цельное видео.

Источник: internetua.com

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