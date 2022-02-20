Уехал в лицей и не вернулся: на Харьковщине ищут пропавшего подростка

На Харьковщине разыскивают пропавшего несовершеннолетнего Алексея Рыбку, 2007 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14-летний житель Краснограда 16 февраля пошел на уроки в лицей и до настоящего времени не вернулся.

На вид парню 12-15 лет, он имеет рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, лицо овальное. Подросток имеет шрам на лбу.

Он был одет в куртку темно-синего цвета, черные джинсы и ботинки, шапку и шарф светло-серого цвета.

Информацию о местонахождении разыскиваемого в полиции просят сообщать по адресу: г. Красноград, ул. Лермонтова, 84 или по телефонам: (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (уголовная полиция).

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