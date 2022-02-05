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Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) - про факт блокади однією з держав Альянсу напередодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело "Європейської правди" підтвердило, що правом вето скористалася саме Угорщина.

Напередодні в ефірі ток-шоу "Право на владу" Данілов розповів, що одна з європейських країн відмовила в участі України у роботі Центру.

"Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там так само, як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от: одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні в цій поважній інституції", - цитує Данілова агентство УНІАН.

Секретар РНБО підкреслив, що це відбулося незважаючи на те, що в Україні триває війна та постійно відбуваються кібератаки.

"Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили... Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, проти. Так це "партнери в лапках" чи це партнери, які, як кажуть, щирі?" - додав секретар РНБО.

Співрозмовник "Європейської правди", що брав участь у процесі, підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.

Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала би членом Центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування нашого вступу.

Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва, і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію.

Але оскільки засідання Ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників ухвалюються лише 2 рази на рік, приєднання України до цієї структури навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року.

Угорщина наразі публічно не оприлюднила свою позицію з цього приводу.

Зауважимо, що ця угорська блокада виходить за межі попередніх рішень Будапешта про встановлення штучних перепон для України.

Як відомо, після ухвалення освітнього закону в 2017 році Угорщина заявила, що блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО на політичному рівні та процедуру вступу України в Альянс.

Втім, Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО формально не є структурою Альянсу.

Україна подала офіційний запит щодо приєднання до роботи Центру, що базується у Таллінні, у серпні минулого року.

Центр має великий вплив на дії Альянсу у сфері кіберзахисту. Його заснували сім країн, а сьогодні він налічує 20 учасників – 17 членів НАТО та 3 країни-партнери.

Унікальність Центру полягає в тому, що там разом працюють військові, цивільні, представники уряду. Робота центру сфокусована на трьох основних напрямках: дослідження, тренування та навчання.

У січні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт незадоволений ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.

Источник: epravda.com.ua

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