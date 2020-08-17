«Уйти, не попрощавшись»: у Легкоступовой всю жизнь была фобия внезапной смерти

Трагическая смерть Валентины Легкоступовой потрясла многих. Звезды шоу-бизнеса после ее кончины стали один за другим делиться воспоминаниями, приоткрывая все новые тайны из жизни певицы.

Близкая подруга Легкоступовой поэтесса Ольга Беляева рассказала, что у исполнительницы хита «Ягода-малина» была одна фобия, которая и стала для нее роковой. По ее словам, «Валя предвидела мистический конец своей жизни».

«Она мало чего боялась из материального мира, разве что мышей. Вот чего она боялась — это уйти, не успев попрощаться с родными и близкими», — рассказала поэтесса.

По ее словам, об этом она узнала от певицы еще в 1992 году. Для Легкоступовой было трудно осознать грань между жизнью и смертью. Но так получилось, что именно этот ее страх и стал реальностью.

Ольга Беляева до сих пор не верит в случившееся и не может понять, как артистка оказалась на больничной койке с такой тяжелой травмой головы, пишет «МК».

Валентина Легкоступова скончалась в реанимации одной из больниц Москвы, так и не придя в сознание после операции на головном мозге. В коме артистка пробыла несколько дней.

Родственники звезды хотят, чтобы похороны прошли на одном из элитных столичных кладбищ, но точное место захоронения еще не выбрано.

Источник: radiokp.ru/

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