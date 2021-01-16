Ужасное ДТП на Гагарина: женщину откинуло на несколько метров

Автотроща по проспекту Гагарина произошла после обеда. Автомобиль Мазда под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Южнопроектной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него влетел автомобиль КИА Optima, который двигался на красный сигнал светофора по проспекту Гагарина.

Сергей, водитель Мазды:

Їхав на зелене світло світлофора. Пролетіла одна машина на красний, потім на мене. Получилось ДТП. Ну, да його відкинуло від швидкості і він пішов. Остановився, бачите...

В результате столкновения КІА отбросило на обочину, где именно стояла женщина, которая ждала зеленый свет светофора, чтобы перейти дорогу. От удара машины ее отбросило на несколько метров. Машина летела с такой скоростью, что выкорчевала также светофор и погнула ограждение. В иномарке оторвало колесо и полностью раздробило заднюю часть кузова. Впрочем, водитель не пострадал – сработала подушка безопасности.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации полиции Харьковской области:

Внаслідок зіткнення Кіа під керуванням 29-річного чоловвіка наїхав на острівок безпеки з послідуючим наїздом на пішохода. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

К журналистам водитель КИА отказался выйти. На проспекте Гагарина из-за автотрощи образовалась немалая пробка в сторону центра.

Агентство Телевидения Новости