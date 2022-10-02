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«Уже не ждут, когда их поджарят» — ВСУ показали брошенное ВС РФ на Харьковщине

«Уже не ждут, когда их поджарят» — ВСУ показали брошенное ВС РФ на Харьковщине

Воины 22 отдельного мотопехотного батальона «Харьков» в составе 92 ОМБр показали очередную «порцию» трофеев, а также — брошенные врагами «лежбища» и флаги РФ.

«Каждый день мужественные воины шаг за шагом приближаются к общей цели – прогоняют оккупантов и освобождают свою родную землю. Наших воинов не одолеть, они ведь знают, за кого и что воюют. А вот российские захватчики, убегая в панике, оставили после себя «привычную для них атмосферу»: сухпайки, оружие, технику и мусор. Оккупанты уже не ждут, когда их поджарят, и дизертируют, оставляя в наше распоряжение вооружение и технику «самой сильной армии в мире», — прокомментировали опубликованную фотогаллерею украинские воины.

«Уже не ждут, когда их поджарят» — ВСУ показали брошенное ВС РФ на Харьковщине

«Уже не ждут, когда их поджарят» — ВСУ показали брошенное ВС РФ на Харьковщине

«Уже не ждут, когда их поджарят» — ВСУ показали брошенное ВС РФ на Харьковщине

«Уже не ждут, когда их поджарят» — ВСУ показали брошенное ВС РФ на Харьковщине

Джерело: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

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