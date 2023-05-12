Украина может вернуть АЭС без применения силы - глава "Энергоатом" Котин

Украинские военные понимают, что во время контрнаступления они должны будут обойти Запорожскую АЭС, заявил глава "Энергоатом" Петр Котин в интервью CNN.

"Они обязаны сохранить цельность станции, даже если она захвачена россиянами. Это понимают абсолютно все наши военные", – сказал Котин.

Он заявилл, что Украина может вернуть АЭС без применения силы, просто перекрыв линии снабжения объектом.

"Российские войска будут окружены украинскими силами, и единственная дорога на выход в Крым будет захвачена нами. Это значит, что у них будет только два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда", - заявил Котин.

Джерело: https://t.me/vekha/64943

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