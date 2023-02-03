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Украина не будет наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, - Резников

Украина не будет наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, - Резников

Украина не будет наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, - заявил глава Минобороны Резников на встрече с представителями ЕС в Киеве

«Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть», - отметил Резников.

Министр отметил, что Украина готова координировать свои действия с партнерами и дать гарантии, что дальнобойная артиллерия, полученная от стран Запада, не будет использоваться для нанесения ударов по России.

«Мы имеем достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами», — подчеркнул Резников.

Джерело: https://t.me/u_now/84731

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