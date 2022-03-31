Украина не видит реального подтверждения заявлений россии об отводе войск по отдельным направлениям фронта - Ермак

Украина не видит реального подтверждения заявлений россии об отводе войск по отдельным направлениям фронта.

Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

"Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает остановки войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно я хочу остановиться на гуманитарной ситуации – все очень плохо", – сказал он.

Глава ОП подчеркнул, что в катастрофической ситуации находится Мариуполь, где люди умирают без еды и воды, а россияне не разрешают им покинуть город.

По его словам, катастрофа в Мариуполе очень похожа на блокаду Ленинграда во время Второй Мировой войны

Источник: telegram

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