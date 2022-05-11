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Украина объявила о прекращении транзита трети газа в Европу

Украина объявила о прекращении транзита трети газа в Европу

Оператор газотранспортной системы Украины объявил форс-мажор в связи с захватом войсками РФ газоизмерительной и компрессорной станций в Луганской области. Транзит около трети газа из России в Европу будет прекращен.

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) прекращает с 11 мая транзит газа в Европу через захваченные российскими войсками газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" и компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области. Компания объявила во вторник, 10 мая, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа.

ОГТСУ указывает, что КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу.

"В результате военной агрессии российской федерации против Украины ряд объектов ГТС находится на территории, контролируемой российскими войсками и оккупационной администрацией. Сейчас ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на этих территориях", - отмечается в сообщении.

Оператор ГТС Украины также указал, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами можно временно перенаправить транзитный поток на точку соединения "Суджа".Российский газовый монополист "Газпром" после этого заявил, что перенаправить транзит газа через "Суджу" технологически невозможно.

"Газпром" не получил каких-либо подтверждений форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - сказал официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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