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Украина осуждает и требует расследования нового факта обстрела СММ ОБСЕ - Ирина Геращенко

Украина осуждает и требует расследования нового факта обстрела СММ ОБСЕ - Ирина Геращенко

Украина осуждает и требует расследования того факта, что СММ ОБСЕ попало под очередной обстрел у Донецкой фильтровальной станции.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге в кулуарах парламента, трансляцию вел "Прямой".

"Украина очень жестко осуждает любые факты агрессии, нападения на СММ ОБСЕ и недопуска миссии к любым оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Я хочу сказать, что украинская сторона и сегодня на трехсторонней контактной группе это вопрос поднимет, осуждает и требует расследования того факта, что СММ ОБСЕ попало под очередной обстрел. При том, это происходило с вражеской территории вблизи донецкой фильтровальной станции ", - сказала Геращенко.

Она обратила особое внимание на то, что Донецкая фильтровальная станция, так же, как другие объекты критической инфраструктуры, все время находятся в зоне особого риска. Их почти ежедневно, еженедельно, обстреливают боевики для того, чтобы создать экологическую катастрофу на Донбассе.

"Очевидно, что очень резко должен реагировать весь мир на любые факты недопуска ОБСЕ, агрессии, обстрела", - завершила Геращенко.

Источник: prm.ua

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