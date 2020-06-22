Украина отреагировала на провокацию РФ на Совете по правам человека ООН: что произошло

Украина выразила протест в связи с выступлением представителем Крыма при президенте России и подконтрольным Кремлю вице-премьером Крыма Георгия Мурадова на 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, сообщает «Крым.Реалии».

«Делегация России пыталась злоупотребить гибридным форматом заседаний Совета по правам человека, демонстрируя видеообращение представителя оккупационной администрации в АРК во время интерактивного диалога. Украина выразила решительный протест против такого нарушения правила процедуры и резолюций ГА ООН», – говорится в заявлении миссии Украины.

Посол Украины Юрий Клименко отметил, что во время заседаний Крым может представлять только украинская делегация. По его словам, «Россия пытается легитимизировать аннексию Крыма, посылая выступать представителей оккупационной власти».

Ранее сообщалось, что во время видеообращения Мурадов призвал ООН расследовать «блокаду Украиной полуострова». В частности, он указал на прекращение снабжения полуострова с материковой части Украины днепровской водой, электричеством и остановку транспортного сообщения.

Накануне посол Украины во время 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве ​указал на то, что Россия в аннексированном Крыму совершает военные преступления, нарушает международное гуманитарное право и права человека.

Источник: sprotyv.info

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