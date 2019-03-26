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Украина предложила РФ новый формат обмена пленными

Украина предложила РФ новый формат обмена пленными

Украина предлагает России 30 марта провести обмен 25 украинцев в обмен на 25 осужденных в Украине россиян.

Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает “Корреспондент”.

«Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля. И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста», — добавила она.

Геращенко отметила, что для этого необходимо согласие российской стороны.

Источник: sprotyv.info

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