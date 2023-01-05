Украина требует у ООН присутствие миротворцев на Запорожской АЭС

Украина хочет, чтобы ООН отправила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без договоренности с российской стороной о создании там зоны безопасности. Об этом заявил глава украинской государственной атомной энергетической компании «Энергоатом» Петр Котин.

По его мнению, отсутствие сделки о зоне безопасности на ЗАЭС означает, что Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого является россия, должен разместить миротворцев.

«Проблема в том, что нет решения на уровне МАГАТЭ. Процесс не продвигается вперед. Мы бы предложили вывести эту проблему на новый уровень», — сказал Котин.

Также он отметил, что миротворческие силы станут способом положить конец российскому контролю над станцией. Однако отсутствие зоны безопасности может усложнить определение границ зоны контроля миссии по поддержанию мира, потенциально подвергая миротворцев опасности.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11560

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